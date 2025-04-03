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17:44, 3 апреля 2025Спорт

Глава УЕФА вновь ответил на вопрос о разном подходе к командам из России и Израиля

Чеферин отказался отвечать на вопрос о разном отношении к России и Израилю
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Александер Чеферин

Александер Чеферин. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос о том, почему организация применяет разный подход к вопросу допуска российских и израильских команд к соревнованиям. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Если речь о политике, то не спрашивайте меня», — заявил Чеферин.

Глава УЕФА впервые высказался на эту тему в январе прошлого года. «Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликты», — отметил словенец.

В декабре президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл ответ чиновников ФИФА и УЕФА на вопрос об отсутствии санкций в отношении сборной Израиля и присутствия их в отношении России. По его словам, функционеры развели руками.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА несмотря на проведение военной операции в Палестине.

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