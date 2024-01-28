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17:53, 28 января 2024Спорт

Глава УЕФА высказался о разном подходе к России и Израилю

Чеферин заявил, что не хочет говорить о разнице подходов к России и Израилю
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: IMAGO / Eibner-Pressefoto / Florian / Globallookpress.com

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о разном подходе организации к военным конфликтам с участием России и Израиля. Его слова приводит The Guardian.

Он отметил, что не хочет говорить об этом ничего конкретного. «Мы отслеживаем каждую ситуацию, в том числе и эту, и мне сложно комментировать. Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликты. Я не хочу больше ничего говорить на эту тему», — заявил функционер.

В декабре президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл ответ чиновников ФИФА и УЕФА на вопрос об отсутствии санкций в отношении сборной Израиля. По его словам, функционеры развели руками.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА несмотря на проведение военной операции в Палестине.

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      Алексей Гусев
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