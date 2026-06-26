Суд определился с наказанием для готовивших теракт в СИЗО Ростова-на-Дону украинцев

Украинцам, готовившим поджог в СИЗО Ростова-на-Дону, дали от 22 до 29 лет

Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 22 до 29 лет трех украинцев, готовивших теракт в СИЗО Ростова-на-Дону в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, организатором был осужденный Дмитрий Папенко, который убедил двух сограждан Владимира Макаренко и Григория Синченко совершить террористический акт в СИЗО 4 ноября 2024 года. Целью было выбраться из камер и поджечь здание.

Согласно плану двое сообщников должны были под выдуманным предлогом убедить сотрудника охраны выпустить их из камеры, после чего они хотели напасть на него, а затем освободить третьего сообщника и других находившихся под стражей граждан Украины, чтобы в дальнейшем вместе поджигать помещения СИЗО.