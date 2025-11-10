Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:18, 10 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты новые подробности о подготовке теракта в российском СИЗО

Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону признали вину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону фигуранты уголовного дела о подготовке теракта в СИЗО признали свою вину и раскрыли подробности своих планов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, обвиняемый Дмитрий Папенко в камере СИЗО предложил двум гражданам Украины, Владимиру Макаренко и Григорию Синченко (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), совершить теракт 4 ноября 2024 года.

По плану террористов, они должны были убедить постового вывести их из камеры и сразу же напасть на него, а после освободить Синченко и других находившихся под стражей украинцев. После этого они должны были поджечь здание СИЗО.

В суде все подсудимые сообщили, что признают свою вину в инкриминируемых им преступлениях.

Ранее сообщалось, что перед Южным окружным военным судом предстали пятеро фигурантов, захвативших заложников в следственном изоляторе №1 (СИЗО-1) Ростова-на-Дону летом 2024 года.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская нефтяная компания объявила форс-мажор на месторождении

    Минобороны показало кадры боев близ Красноармейска

    ЕС придумал еще один орган против России

    Открыт безопасный путь предотвращения инфаркта и инсульта

    Врач назвала главное правило защиты от ботулизма

    Названы сроки перехода Красноармейска под контроль России

    Россиянин давал пощечины детям на улице и попал на видео

    «Мы остановимся, а Россия нет». США прекратили поставки оружия для Украины. Почему это произошло и когда они могут возобновиться?

    Российских операторов сотовой связи обяжут выполнять требование ФСБ

    Момент задержания восьмерых диверсантов в российском регионе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости