Раскрыты новые подробности о подготовке теракта в российском СИЗО

Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону признали вину

В Ростове-на-Дону фигуранты уголовного дела о подготовке теракта в СИЗО признали свою вину и раскрыли подробности своих планов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, обвиняемый Дмитрий Папенко в камере СИЗО предложил двум гражданам Украины, Владимиру Макаренко и Григорию Синченко (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), совершить теракт 4 ноября 2024 года.

По плану террористов, они должны были убедить постового вывести их из камеры и сразу же напасть на него, а после освободить Синченко и других находившихся под стражей украинцев. После этого они должны были поджечь здание СИЗО.

В суде все подсудимые сообщили, что признают свою вину в инкриминируемых им преступлениях.

Ранее сообщалось, что перед Южным окружным военным судом предстали пятеро фигурантов, захвативших заложников в следственном изоляторе №1 (СИЗО-1) Ростова-на-Дону летом 2024 года.