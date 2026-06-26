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10:29, 26 июня 2026Мир

Глава ЕК отправится в Армению и Азербайджан укреплять позиции ЕС

Politico: Фон дер Ляйен поедет в Армению и Азербайджан укреплять позиции ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе поедет в Армению и Азербайджан, где намерена укреплять позиции Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Поездка будет посвящена укреплению торговли и других связей, а также помощи в противодействии усилиям Москвы по сохранению влияния на бывшие советские республики», — передает издание слова одного из собеседников.

Как отмечает газета, вместе с фон дер Ляйен в поездку отправится еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос, которая активно лоббирует процесс вступления в ЕС Украины и Молдавии. В Армении глава ЕК встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а в Азербайджане — с президентом Ильхамом Алиевым.

Уточняется, что в Брюсселе создана специальная гражданская группа ЕС, которая нацелена «помочь Еревану диверсифицировать торговые связи с Европой и снизить зависимость от России». Кроме того, ожидается, что в ходе визита фон дер Ляйен объявит о неких новых инициативах ЕС в регионе, однако их содержание пока официально не раскрывается.

Ранее доктор политических наук, профессор СПбГУ Татьяна Романова заявила, что интерес Европейского союза к Армении связан прежде всего с его популярностью вовне. По словам политолога, властям Евросоюза приятно, что все новые страны пытаются получить статус кандидата.

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