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08:00, 26 июня 2026МирЭксклюзив

Интерес ЕС к Армении объяснили

Политолог Татьяна Романова: Интерес ЕС к Армении связан с его популярностью вовне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sun_Shine / Shutterstock / Fotodom

Интерес Европейского союза (ЕС) к Армении связан прежде всего с его популярностью вовне. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор политических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Татьяна Романова.

По словам политолога, властям Евросоюза приятно, что все новые страны пытаются получить статус кандидата. Она напомнила, как в 1970-е годы заявки стран Южной Европы — Греции, Испании и Португалии — приободрили европейские власти, показав, что их проект нужен другим странам и его стоит развивать.

«Во многом вопрос отношений с Грузией и Арменией связан с популярностью ЕС вовне, поддержанием нарратива о будущем европейского проекта и его развитии», — заметила эксперт.

Ранее Татьяна Романова сравнила Грузию и ЕС с расстающейся парой. По ее словам, каждая из сторон пытается показать, что именно она бросила другую.

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