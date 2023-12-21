Орбан заявил о нежелании иметь общую границу с Россией

Орбан: между Венгрией и Россией всегда должно быть другое государство

Самое главное, чтобы у Венгрии не было общей границы с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

«Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. Большие мальчики согласны во всем остальном», — констатировал он.

Однако в вопросе будущего границы с соседней Украиной, по словам премьера, внимание Венгрии обращено только на себя. Он отметил, что страна не занимается чужими территориями и границами.

Ранее Орбан выразил мнение, что действия России на Украине можно называть специальной военной операцией. Он объяснил, что конфликт можно считать войной, если ее объявляют обе страны, а также в них проходит всеобщая мобилизация.

