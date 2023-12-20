США нашли способ легально конфисковать замороженные активы России

США предложили признать союзников Киева пострадавшими для конфискации активов РФ

Западные страны могут легализовать конфискацию замороженных суверенных активов России, признав себя пострадавшими от боевых действий на Украине. С таким предложением выступили США. Впоследствии страны смогут законно передать денежные средства Украине траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), пишет газета Financial Times со ссылкой на документ G7.

Как указано в документе, власти США публично не поддерживают конфискацию активов России, однако такая «контрмера», по их мнению, должна побудить Москву «прекратить агрессию». С точки зрения международного права законно изъять активы смогут государства, «пострадавшие» и «особо пострадавшие» от конфликта. Скорее всего речь идет о союзниках Украины, которые финансировали экономику и вооруженные силы страны начиная с февраля 2022 года.

По свежим данным, страны G7, Евросоюз и Австралия за 2022 год заблокировали около 260 миллиардов евро активов Центробанка России. Большая часть средств (210 миллиардов евро) находится в Европе.

По словам бывшего высокопоставленного американского дипломата, профессора Стэнфордского университета Филипа Зеликова, почти 300 миллиардов евро «изменят правила игры для Украины», представляя для нее «огромную возможность». Говоря о легальности меры, эксперт провел аналогию с предоставлением международной компенсации после иракского вторжения в Кувейт в 1990 году. В то же время профессор международного права в юридической школе Вандербильта Ингрид Бранк назвала идею «неразумной», объяснив, что такие контрмеры не являются методом получения компенсации, а предназначены для того, чтобы подтолкнуть «противоправное государство» к выполнению своих обязательств.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм налогообложения прибыли от замороженных активов России. Речь идет о способе «иммобилизации доходов» от таких активов. Сейчас в Европе собираются аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях ЕС прибыль от активов ЦБ России. Для дальнейших мер, в том числе, по финансированию из полученных доходов восстановления Украины, потребуется новое обсуждение и новое решение Совета ЕС и согласие всех 27 стран-членов сообщества.