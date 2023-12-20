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11:59, 20 декабря 2023Экономика

США нашли способ легально конфисковать замороженные активы России

США предложили признать союзников Киева пострадавшими для конфискации активов РФ

Фото: Unsplash

Западные страны могут легализовать конфискацию замороженных суверенных активов России, признав себя пострадавшими от боевых действий на Украине. С таким предложением выступили США. Впоследствии страны смогут законно передать денежные средства Украине траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), пишет газета Financial Times со ссылкой на документ G7.

Как указано в документе, власти США публично не поддерживают конфискацию активов России, однако такая «контрмера», по их мнению, должна побудить Москву «прекратить агрессию». С точки зрения международного права законно изъять активы смогут государства, «пострадавшие» и «особо пострадавшие» от конфликта. Скорее всего речь идет о союзниках Украины, которые финансировали экономику и вооруженные силы страны начиная с февраля 2022 года.

По свежим данным, страны G7, Евросоюз и Австралия за 2022 год заблокировали около 260 миллиардов евро активов Центробанка России. Большая часть средств (210 миллиардов евро) находится в Европе.

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По словам бывшего высокопоставленного американского дипломата, профессора Стэнфордского университета Филипа Зеликова, почти 300 миллиардов евро «изменят правила игры для Украины», представляя для нее «огромную возможность». Говоря о легальности меры, эксперт провел аналогию с предоставлением международной компенсации после иракского вторжения в Кувейт в 1990 году. В то же время профессор международного права в юридической школе Вандербильта Ингрид Бранк назвала идею «неразумной», объяснив, что такие контрмеры не являются методом получения компенсации, а предназначены для того, чтобы подтолкнуть «противоправное государство» к выполнению своих обязательств.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм налогообложения прибыли от замороженных активов России. Речь идет о способе «иммобилизации доходов» от таких активов. Сейчас в Европе собираются аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях ЕС прибыль от активов ЦБ России. Для дальнейших мер, в том числе, по финансированию из полученных доходов восстановления Украины, потребуется новое обсуждение и новое решение Совета ЕС и согласие всех 27 стран-членов сообщества.

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      Мария Грушко
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