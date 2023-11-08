В США решили отдать Украине замороженные активы России. Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов

Конгресс США поддержал передачу Украине замороженных активов России

Заблокированные из-за западных санкций российские активы могут быть переданы Украине — соответствующий законопроект поддержал Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. В случае принятия закона средства будут перечислены в специальный «фонд поддержки Украины», откуда Киев сможет брать их на восстановление городов, а также поддержку населения.

При этом у России остается все меньше шансов на возвращение активов. Страны G7 заявили, что не будут размораживать средства и обещают «серьезные последствия» государствам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине.

Замороженные активы России оцениваются в сотни миллиардов долларов

По последним данным, западные страны — США, Евросоюз и их союзники — заморозили суверенные российские активы на сумму 280 миллиардов долларов. Как отмечали в Минфине России, за рубежом у 3,5 миллиона россиян заморожено около 1,5 триллиона рублей.

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Однако в марте 2022 года российские власти говорили о 300 миллиардах долларов — на тот момент это почти половина золотовалютных резервов страны. В управлении Банка России осталась лишь часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. В июне прошлого года Минфин США оценил стоимость заблокированных за рубежом активов России в 330 миллиардов долларов — из них 300 миллиардов являются активами Центробанка. Большая часть средств заблокирована в Евросоюзе: на июль 2023 года речь шла о сумме в 207 миллиардов евро (почти 222 миллиардов долларов), включая активы российского ЦБ.

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В июле 2022 года Центробанк принял решение перестать раскрывать данные об объеме международных резервов. Через восемь месяцев регулятор возобновил публикацию информации.

В настоящее время западные страны реинвестируют замороженные средства. В частности, Евросоюз планирует зарабатывать на них три миллиарда евро в год. Реинвестирование заблокированных активов Банка России в пользу Украины угрожает подорвать доверие к доллару, предупреждал Европейский центральный банк. Однако сторонники плана считают, что наиболее рискованной ситуация была, когда блок заблокировал активы ЦБ, и сейчас основания для опасений отсутствуют.

Насколько легальна передача активов Украине

Текущий законопроект, который одобрили в США, наделяет госсекретаря полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны. В Кремле уверены, что конфискация активов в стране станет незаконной, и Россия юридически оспорит такое решение.

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В Евросоюзе поддерживают инициативу, однако некоторые члены блока неоднократно подчеркивали, что для изъятия российских активов нужна правовая основа, которой пока нет. В случае, если ЕС удастся разработать соответствующий закон, конфискация станет легальной. В частности, в июне власти ЕС придумали альтернативный способ передать прибыль от российских активов в пользу Украины — ЕС хотел обязать компании, получающие крупную прибыль от активов в России, переводить значительную сумму Евросоюзу, откуда впоследствии средства будут направлены Киеву.

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В результате лидеры ЕС и США поддержали идею введения налога на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных активов Центробанка России. После этого правительство Бельгии объявило о создании фонда для Украины в размере 1,8 миллиарда долларов, финансируемого за счет налоговых поступлений от арестованных активов Центрального банка России в расчетном депозитарии Euroclear.

Тем не менее ряд европейских стран, включая Францию, Германию и Бельгию, опасаются, что передача российских активов Украине приведет к перекосу на финансовых рынках и ослабит позиции евро как резервной валюты. Бельгия и Люксембург требуют гарантий, что для них не будет никаких юридических и финансовых рисков.

Как Россия пытается вернуть заблокированные средства

Российский Центробанк начал обсуждать идею обмена для взаимной разблокировки в октябре 2022 года. Летом 2023-го глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что процесс может происходить именно в рамках обмена, а не конфискации или компенсации при помощи этих активов потерь российским инвесторам.

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В августе 2023 года правительство России и ЦБ разработали механизм по возвращению замороженных за рубежом активов. Регулятор предлагает создать условия для разморозки активов розничных инвесторов. Заинтересованным иностранцам предложат купить у россиян заблокированные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С» (конверсионные счета, созданные для сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за российские рубли). Процедура будет добровольной.

В качестве обменного фонда при таком варианте могут быть использованы ценные бумаги, принадлежащие иностранцам и заблокированные в российском контуре, и бумаги россиян, выплаты, заблокированные иностранными депозитариями. По словам министра финансов России Антона Силуанова, на первом этапе будут разблокированы активы на сумму около 100 миллиардов рублей. 8 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассчитывает, что механизм обмена замороженных активов инвесторов скоро начнет работать.