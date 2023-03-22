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17:07, 22 марта 2023Экономика

Россия снова начала публиковать данные по международным резервам

ЦБ возобновил публикацию данных о структуре международных резервов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский Центробанк возобновил публикацию данных о структуре международных резервов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно новым данным, за тринадцать месяцев, с 1 февраля 2022 года по 1 марта 2023 года, золотовалютные резервы снизились на 8,9 процента, до 574,247 миллиарда долларов.

Валютные резервы уменьшились в долларовом эквиваленте на 11,9 процента, до 438,683 миллиарда долларов, а стоимость монетарного золота увеличилась на 2,5 процента, до 135,564 миллиарда долларов. Основным фактором динамики резервов выступает изменение стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

При этом доля золота в структуре ЗВР выросла выросла до 23,6 процента, а доля иностранной валюты снизилась до 71,5 процента.

После ввода российских войск в Украину западные страны заморозили половину ЗВР России. В управлении Банка России осталась лишь часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях.

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Софья Ермакова
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