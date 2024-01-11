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07:31, 11 января 2024Экономика

Стало известно о поддержке администрацией Байдена конфискации активов России

Bloomberg: администрация Байдена поддержала конфискацию замороженных активов РФ

Фото: Pixabay

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает конфискацию замороженных российских активов, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стало известно, что Совет национальной безопасности Соединенных Штатов «в принципе приветствует» принятие законопроекта, который позволит изъять средства на сумму около 300 миллиардов долларов и передать их на восстановление Украины.

Соответствующая записка была направлена в комитет по международным отношениям Сената США. Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации.

В материале агентства уточняется, что администрация Байдена поддержала подобное решение из-за сложностей с принятием пакета финансирования для Украины в Конгрессе.

Американские власти также намерены согласовать эти меры с союзниками по G7. В первую очередь речь идет о Европе, где размещены около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов, но идея их изъятия в одностороннем порядке не получила широкой поддержки.

Ранее стало известно, что Минфин США изучает возможные риски для доллара, которые могут возникнуть из-за конфискации замороженных российских активов. Об этом рассказала глава ведомства Джанет Йеллен.

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      Марина Совина
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