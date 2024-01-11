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13:56, 11 января 2024Мир

Песков прокомментировал поддержку администрацией Байдена конфискации активов РФ

Песков: изъятие США российских активов не может не иметь глубоких последствий

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Изъятие США российских активов не может не иметь глубоких последствий. Так публикации о поддержке администрацией американского президента Джо Байдена конфискации активов РФ прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Вашингтон не уведомлял Москву о возможной конфискации активов, поскольку каналов связи с американской стороной почти нет.

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      Семен Александров
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