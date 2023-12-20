В Германии захотели пополнить госбюджет за счет активов России. Изъять планируют 720 миллионов евро

Der Spiegel: в Германии решили изъять российские активы на 720 млн евро

Генеральный прокурор Германии Петер Франк захотел взыскать сотни миллионов евро с российских фондов. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, ведомство подало соответствующий запрос в суд Франкфурта-на-Майне.

Федеральная прокуратура планирует изъять 720 миллионов евро замороженных средств и пополнить государственный бюджет за счет активов России.

Стало известно, чьи средства могут попасть под изъятие

Изъять могут средства дочерней компании Московской фондовой биржи — Национального расчетного депозитария (НРД), являющегося главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе. Эти средства размещены в немецком дочернем банке JP Morgan.

Известно, что в июне этого года НРД попал под санкции Евросоюза, а его активы были заморожены. В августе прошлого года НРД обратился в Суд Евросоюза (ЕС) в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений.

Взыскание средств планируется якобы из-за «попытки нарушения эмбарго»

По данным немецких СМИ, в день внесения НРД в санкционный список ЕС депозитарий пытался вывести средства из немецкого дочернего банка на счет в Commerzbank другой «дочки» биржи — Национального клирингового центра (НКЦ). Однако перевод не был осуществлен. Федеральная прокуратура в Карлсруэ, в свою очередь, сочла эти действия попыткой обойти санкции Евросоюза, из-за чего теперь просит суд конфисковать средства.

В ФРГ подтвердили требование о конфискации активов

В заявлении Генпрокуратуры ФРГ сказано, что ведомство подало ходатайство в суд о конфискации активов «российского финансового учреждения» на сумму более 720 миллионов евро в рамках подозрений в якобы нарушении эмбарго, что противоречит Закону о внешней торговле и платежах.

Петер Франк Фото: Heiko Becker / Reuters

«Иск об изъятии активов на сумму более 720 миллионов евро подан в связи с нарушением Закона о внешнеэкономической деятельности. Федеральная прокуратура 7 июля 2023 года подала заявление в Сенат государственной защиты Верховного земельного суда Франкфурта-на-Майне об открытии самостоятельной процедуры конфискации», — говорится в сообщении.

В заявлении также указано, что российская финансовая организация, о которой идет речь, была включена Советом Евросоюза 3 июня 2022 года в «Приложение I к Регламенту об эмбарго в отношении России».

«В результате был введен запрет на распоряжение всеми остатками компании в европейских финансово-кредитных учреждениях. Вскоре после листинга неизвестные должностные лица российского финучреждения попытались снять со своего счета в банке во Франкфурте-на-Майне более 720 миллионов евро. Банк не выполнил электронное платежное поручение», — сообщается на сайте.

Под риск быть конфискованными попадают все заблокированные почти за два года российские активы

Газета Financial Times со ссылкой на документ G7 пишет, что страны Запада могут легализовать конфискацию замороженных суверенных активов России, признав себя пострадавшими от боевых действий на Украине. Кроме того, европейские страны впоследствии смогут законно передать денежные средства Украине траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). С соответствующим предложением выступили США.

При этом в документе указано, что власти США публично не поддерживают конфискацию российских активов, но, по их мнению, подобная «контрмера» должна побудить Москву к «прекращению агрессии».

Согласно международному праву, законно изъять активы смогут государства, «пострадавшие» и «особо пострадавшие» от украинского конфликта. Этим могут воспользоваться союзники Украины, помогавшие стране финансированием и поставками оружия.