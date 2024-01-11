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12:08, 11 января 2024Россия

В Госдуме высказались о возможном ответе на конфискацию российских активов

Депутат Чепа: России есть чем ответить на конфискацию активов

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

России есть чем ответить на конфискацию замороженных активов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О возможном ответе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Это решение подрывает всю финансовую мировую систему и доверие к американскому доллару в первую очередь. Это большая и серьезная проблема мирового значения, потому что у нас есть чем на это ответить, есть определенное количество активов, принадлежащих западным компаниям, которые мы тоже можем заморозить», — отреагировал Чепа.

Ранее администрация президента США Джо Байдена поддержала закон о конфискации замороженных активов РФ на сумму около 300 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Соответствующая записка была направлена в комитет по международным отношениям Сената США. Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации. В материале уточняется, что администрация Байдена поддержала подобное решение из-за сложностей с принятием пакета финансирования для Украины в Конгрессе.

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