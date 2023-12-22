Последствия изъятия российских активов оценили

Косачев: изъятие российских активов приведет к мировому финансовому кризису

Изъятие российских активов приведет к мировому финансовому кризису. Последствия для мировой экономики оценил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По словам Косачева, «очередная безумная инициатива» администрации американского президента станет еще одним шагом на пути к всеобщему хаосу и разрушению. Юридических оснований для подобного шага нет — обычное международное право защищает суверенные активы центральных банков за рубежом специальным иммунитетом.

«Создается опаснейший прецедент, который больно ударит по всей мировой финансовой системе, начиная с МВФ, Всемирного банка, Уолл-стрит, ЕЦБ и так далее. В нашей стране недружественные страны за годы "дружбы" оставили немалый объем активов, который уже заморожен и ждет своего часа», — добавил Косачев.

По словам вице-спикера, подобный шаг со стороны США станет плохим сигналом для Китая и Саудовской Аравии, которые поймут, что хранить суверенные активы в евро или долларах небезопасно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема незаконного изъятия российских активов неприемлема. Конфискация «потенциально чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы»: в случае ее реализации это будет очень серьезным ударом по всей международной финансовой системе, отметил представитель Кремля. Песков также подчеркнул, что Россия «никогда не оставит в покое» тех, кто инициирует и проводит политику изъятия активов страны.