В ЕС согласовали конфискацию доходов от замороженных активов России

В ЕС согласовали конфискацию доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины

Послы стран Европейского союза (ЕС) принципиально согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС, передает ТАСС.

Уточняется, что средства должны пойти «на поддержку реконструкции Украины».

Ранее Reuters написал, что Евросоюз вряд ли конфискует сами замороженные российские активы. По мнению европейцев, этот шаг несет в себе слишком много рисков.