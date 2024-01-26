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07:45, 26 января 2024Экономика

В США одобрили конфискацию российских активов

Сенат США одобрил позволяющий конфисковать активы РФ ради Украины законопроект

Фото: Pixabay

Комитет по иностранным делам сената США одобрил конфискацию российских активов для помощи Украине и «других целей». Об этом со ссылкой на документы органа сообщает газета «Ведомости».

Голос в поддержку документа, позволяющего изъять российские деньги, отдали 20 из 21 члена профильного комитета. По словам председателя комитета Бена Кардина, законопроект впервые создаст условия для конфискации средств страны, с которой США не находится в состоянии войны. При этом документ в случае принятия позволит конфисковать и использовать только 5 миллиардов долларов из замороженных странами Запада 300 миллиардов — большая часть активов заблокирована в Европе.

По словам директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, на начало 2024 года лишь у Канады есть механизм конфискации российских активов. Согласно закону, этот же инструмент в США разрешено использовать только в отношении активов, проходящих по уголовным делам.

«Речь идет о весьма крупных активах, осторожность логична и понятна, равно как и страх перед реакцией России», — добавил научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. По его мнению, выгода, которую ЕС получит от конфискации, значима лишь в краткосрочной перспективе, в то время как в средне- и долгосрочной может поставить вопрос о надежности европейского рынка для крупных игроков вроде Индии, Китая и арабских государств.

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Администрация президента США Джо Байдена «в принципе приветствовала» принятие законопроекта о конфискации российских средств в размере 300 миллиардов долларов для восстановления Украины. Соответствующую записку направили в комитет по международным отношениям Сената США. По данным журналистов, администрация американского лидера поддержала это решение на фоне появившихся у Вашингтона сложностей с предоставлением финансовой помощи Киеву.

Как сообщила газета Politico, ряд страны Евросоюза обеспокоен последствиями использования замороженных российских активов.
Речь в первую очередь идет об угрозе ответных мер, которые может предпринять Россия, и правовых последствиях принятия такого решения. Источники называют наиболее вероятным исход, при котором Евросоюз договорится только о налогообложении прибыли от российских активов, чтобы отправить средства на поддержку Украины.

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      Вячеслав Агапов
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