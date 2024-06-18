Следить за отправляемыми из ЕС на Украину деньгами поручат тройке аудиторов

ЕС сформирует до 2028 года комиссию аудиторов по помощи Украине

Европейский союз (ЕС) сформирует года комиссию аудиторов из трех членов по проверке оказанной помощи Украине, которая будет действовать до 2028 года. Соответствующий документ опубликован на сайте законов Евросоюза.

«Ежегодно в Брюсселе должно проводиться не менее шести заседаний Аудиторского совета, которые в обоснованных случаях могут также проводиться в других местах или онлайн. Ревизионная комиссия также должна проводить, если позволяют обстоятельства, не менее шести визитов в Киев каждый год», — отмечается в тексте документа.

Дополнительно сообщается, что основной офис данного органа будет действовать в Брюсселе, а также отдельный секретариат разместят в самом Киеве.

Ранее стало известно, что ЕС создал комиссию по борьбе с кражей рассчитанной до 2027 года помощи Украине суммой в 50 миллиардов евро. Сообщается, что данный институт будет напрямую отчитываться перед Европейской комиссией (ЕК).