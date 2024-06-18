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11:33, 18 июня 2024Мир

Следить за отправляемыми из ЕС на Украину деньгами поручат тройке аудиторов

ЕС сформирует до 2028 года комиссию аудиторов по помощи Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) сформирует года комиссию аудиторов из трех членов по проверке оказанной помощи Украине, которая будет действовать до 2028 года. Соответствующий документ опубликован на сайте законов Евросоюза.

«Ежегодно в Брюсселе должно проводиться не менее шести заседаний Аудиторского совета, которые в обоснованных случаях могут также проводиться в других местах или онлайн. Ревизионная комиссия также должна проводить, если позволяют обстоятельства, не менее шести визитов в Киев каждый год», — отмечается в тексте документа.

Дополнительно сообщается, что основной офис данного органа будет действовать в Брюсселе, а также отдельный секретариат разместят в самом Киеве.

Ранее стало известно, что ЕС создал комиссию по борьбе с кражей рассчитанной до 2027 года помощи Украине суммой в 50 миллиардов евро. Сообщается, что данный институт будет напрямую отчитываться перед Европейской комиссией (ЕК).

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      Максим Габриелян
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