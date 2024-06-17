ЕС создал комиссию по борьбе с кражей помощи Украине

ЕС создал комиссию по борьбе с кражей рассчитанной до 2027 года помощи Украине

Европейский союз (ЕС) создал комиссию по борьбе с кражей рассчитанной до 2027 года помощи Украине суммой в 50 миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Комиссия будет (...) заниматься противодействием незаконному использованию финансирования ЕС в рамках программы помощи для Украины, в том числе, борьбе с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов», — приводит агентство текст документа о создании органа.

Дополнительно сообщается, что данный институт будет напрямую отчитываться перед Европейской комиссией (ЕК) и будет располагаться в Брюсселе. Дополнительный офис будет создан и в Киеве.

11 сентября 2023 года Евросоюз оценил Украину как «очень коррумпированную страну», что осложняет ее возможное вступление в объединение. В частности, методы борьбы с коррупцией, проводимые президентом Украины Владимиром Зеленским, видятся европейским чиновникам слишком рискованными и рассматриваются как опасные для институтов власти государства.