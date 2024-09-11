Харрис обвинила Трампа в атаке на демократию

Харрис: Трамп нанес демократии самый серьезный удар со времен Гражданской войны

Дональд Трамп нанес демократии в США самый серьезный удар со времен Гражданской войны в XIX веке. Об этом в ходе предвыборных дебатов заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис.

По ее словам, он также оставил стране после своего президентства худший уровень безработицы со времен Великой депрессии и «тяжелейшую за сто лет» эпидемию.

«Дональд Трамп оставил нам самую серьезную атаку на демократию со времен Гражданской войны. Мы разгребали беспорядок, оставшийся от Дональда Трампа», — отметила Харрис.

Ранее в США начались теледебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Перед началом мероприятия оппоненты, впервые встретившись, пожали друг другу руки.