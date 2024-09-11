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04:10, 11 сентября 2024Мир

Харрис и Трамп согласились пожать руки перед дебатами

Харрис и Трамп пожали руки перед дебатами

Фото: Brian Snyder / Reuters

В США начались теледебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Трансляция ведется на телеканале ABC News.

Перед началом мероприятия оппоненты, впервые встретившись, пожали друг другу руки.

В июле первые дебаты с участием Трампа и действующего президента Джо Байдена прошли без рукопожатий. Они продолжили «традицию» 2020 года, тогда не стали физически контактировать друг с другом из-за коронавирусных ограничений. Более того, стороны продержались без взаимных оскорблений всего 20 минут.

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      Марина Совина
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