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07:52, 28 июня 2024Мир

В США состоялись дебаты Байдена и Трампа. Стороны продержались без оскорблений 20 минут

Трамп заявил о неприемлемых условиях Путина по завершению СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Brian Snyder / Reuters

В США состоялись предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом. Дискуссия велась в прямом эфире телеканала CNN.

Перед началом полуторачасовой беседы демократ Байден и республиканец Трамп отказались пожать друг другу руки. Они продолжили свою «традицию» 2020 года, тогда они не стали физически контактировать друг с другом из-за коронавирусных ограничений.

Президенты США сошлись лишь в вопросе о России

Одной из ключевых тем для обсуждения стала политика российского лидера Владимира Путина. Среди прочего, Трамп заявил о неприемлемых условиях Путина по завершению специальной военной операции (СВО) на Украине.

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И Трамп, и Байден в ходе своих выступлений практически сошлись в том, что Россия одержит верх в военном конфликте с Украиной. По утверждению экс-президента США, российские войска способны занять всю территорию Украины. Трамп также повторил свой тезис, что при его руководстве Москва никогда не решилась бы на начало специальной военной операции (СВО).

Байден же выразил уверенность, что Россия после победы на Украине начнет угрожать Белоруссии. По его мнению, Москва не остановится, завершив спецоперацию на Украине. «Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что происходит с Белоруссией? Как вы думаете, что произойдет со странами НАТО?», — задался вопросом нынешний глава Белого дома. Байден также порассуждал, будто президент России Владимир Путин намерен «восстановить то, что было частью советской империи».

Всего же, было подсчитано, оба кандидата по семь раз произнесли фамилию российского лидера Владимира Путина.

Политики продержались без взаимных оскорблений 20 минут

81-летний Байден и 78-летний Трамп перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала дебатов. В частности, действующий хозяин Белого дома несколько раз в лицо назвал бывшего президента сосунком и лузером. Оппонент отметил, что за подобное оскорбление стоило бы извиниться, однако Байден отказался. Вместо этого он повторил свое утверждение.

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В свою очередь Трамп назвал Байдена преступником. По его словам, руководителя действующей администрации следует отдать под суд, как только он покинет пост президента. Кроме того, бывший президент напомнил нынешнему о судебном процессе над его сыном Хантером.

Также Трамп обратил внимание на нечленораздельную речь Байдена во время дебатов. Под конец речи по вопросу иммиграции действующий глава Белого дома запнулся и не смог связно закончить предложение. Трамп отметил, что его оппонента невозможно понять. «Я честно не знаю, что именно он сказал под конец предложения. Не думаю, что он знает, что сказал», — высказался экс-президент.

За все время дебатов оба политика предпочитали не называть друг друга по имени. Критикуя оппонента, Байден и Трамп предпочитали кивать головой и бросаться обезличенными обвинениями. Лишь один раз Трамп обратился к Байдену со словами «Джо, ты убиваешь нашу страну».

Соратники Байдена запаниковали после дебатов

Позднее продемократический телеканал CNN, ставший платформой для дебатов, выяснил, что выступление Байдена вызвало панику в Демократической партии. По его данным, демократы обеспокоены тем, что Байден невыгодно выглядит на фоне своего оппонента. Отмечается, что президент должен был вернуть доверие американцев, однако он не справился с этой задачей. По итогам дебатов в частном порядке был поднят вопрос о том, стоит ли Байдену оставаться кандидатом в президенты от демократов.

Бывший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Алессандра Бьяджи также прямо указала, что Байдену стоит отказаться от участия в предстоящих выборах главы государства. Она назвала американского лидера хорошим и благородным человеком, которому «есть чем гордиться». Однако, по мнению политика, сейчас Байден должен «отойти в сторону». «Нам нужен сильный кандидат сейчас, время еще есть», — заявила Бьяджи.

Американский юрист, политический обозреватель Бен Шапиро обратил внимание, что Байден выглядел на дебатах так, будто собирается умереть в прямом эфире. При этом он также отметил, что оппонент Байдена вел себя более дисциплинированно.

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      Марина Совина
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