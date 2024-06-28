Байдена призвали отказаться от участия в выборах после дебатов

Экс-сенатор-демократ Бьяджи: Байдену стоит отказаться от участия в выборах

Президенту США Джо Байдену стоит отказаться от участия в предстоящих выборах главы государства. С таким призывом выступила бывший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Алессандра Бьяджи в соцсети X.

Она назвала американского лидера хорошим и благородным человеком, которому «есть чем гордиться». Однако, по мнению политика, сейчас Байден должен «отойти в сторону». «Нам нужен сильный кандидат сейчас, время еще есть», — заявила Бьяджи.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что выступление Байдена вызвало панику у демократов. Отмечается, что они обеспокоены тем, что глава государства невыгодно выглядит на фоне своего оппонента, экс-главы страны Дональда Трампа. Как сообщил телеканал, по итогам дебатов в частном порядке был поднят вопрос о том, стоит ли Байдену оставаться кандидатом в президенты от демократов.