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06:42, 28 июня 2024Мир

Байдена призвали отказаться от участия в выборах после дебатов

Экс-сенатор-демократ Бьяджи: Байдену стоит отказаться от участия в выборах

Фото: Marco Bello / Reuters

Президенту США Джо Байдену стоит отказаться от участия в предстоящих выборах главы государства. С таким призывом выступила бывший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Алессандра Бьяджи в соцсети X.

Она назвала американского лидера хорошим и благородным человеком, которому «есть чем гордиться». Однако, по мнению политика, сейчас Байден должен «отойти в сторону». «Нам нужен сильный кандидат сейчас, время еще есть», — заявила Бьяджи.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что выступление Байдена вызвало панику у демократов. Отмечается, что они обеспокоены тем, что глава государства невыгодно выглядит на фоне своего оппонента, экс-главы страны Дональда Трампа. Как сообщил телеканал, по итогам дебатов в частном порядке был поднят вопрос о том, стоит ли Байдену оставаться кандидатом в президенты от демократов.

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      Марина Совина
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