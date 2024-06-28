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06:08, 28 июня 2024Мир

В США рассказали о панике демократов из-за выступления Байдена

CNN: выступление Байдена на дебатах с Трампом вызвало панику у демократов

Фото: Brian Snyder / Reuters

Выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с его предшественником-республиканцем Дональдом Трампом вызвало панику в Демократической партии. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, демократы обеспокоены тем, что Байден невыгодно выглядит на фоне своего оппонента. Отмечается, что президент должен был вернуть доверие американцев, однако он не справился с этой задачей.

По итогам дебатов в частном порядке был поднят вопрос о том, стоит ли Байдену оставаться кандидатом в президенты от демократов, сообщается в материале.

Ранее политический обозреватель Бен Шапиро обратил внимание, что американский лидер выглядел на дебатах умирающим. Кроме того, он запинался и невнятно говорил.

Дебаты политиков прошли в студии в Атланте без зрителей и репортеров. Их продолжительность составила 90 минут. Организатором мероприятия выступил телеканал CNN. В ходе дебатов Трамп и Байден обсудили, в частности, экономику США, права на аборт, вопросы безопасности границ и иммиграции. Они также затронули тему конфликта на Украине.

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      Марина Совина
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