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05:07, 28 июня 2024Мир

Трамп высмеял Байдена на дебатах

Трамп обратил внимание на нечленораздельную речь Байдена во время дебатов

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп высмеял невнятную речь президента США Джо Байдена во время дебатов. Трансляцию ведет телеканал CNN на YouTube.

Под конец речи по вопросу иммиграции действующий глава Белого дома запнулся и не смог связно закончить предложение. Трамп обратил внимание на то, что его оппонента невозможно понять. «Я честно не знаю, что именно он сказал под конец предложения. Не думаю, что он знает, что сказал», — высказался экс-президент США.

Ранее Трамп назвал Байдена преступником. По словам бывшего американского лидера, Байдена следует отдать под суд, как только он покинет пост президента. Кроме того, бывший президент напомнил нынешнему о судебном процессе над его сыном Хантером.

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      Маргарита Пименова
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