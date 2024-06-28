Байден назвал угрозу для Белоруссии

Байден заявил, что Россия после победы на Украине будет угрожать Белоруссии

Россия после победы на Украине начнет угрожать Белоруссии. С таким заявлением в ходе предвыборных дебатов на телеканале CNN выступил действующий президент США Джо Байден.

По его мнению, Москва не остановится, завершив спецоперацию на Украине. «Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что происходит с Белоруссией? Как вы думаете, что произойдет со странами НАТО?», — задался вопросом глава Белого дома.

Байден также порассуждал, будто президент России Владимир Путин намерен «восстановить то, что было частью советской империи».

В свою очередь оппонент Байдена, экс-президент Джо Трамп согласился с мнением, что Киев проигрывает в конфликте с Россией. Он утверждает, что российские войска способны занять всю территорию Украины.

Ранее Байден помечтал о повышении налогов для американских миллиардеров и оскорбительно высказался в адрес российского лидера. По его задумке, на вырученные средства можно обеспечить помощь Украине на борьбу «с этим мясником Путиным».