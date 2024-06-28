Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:47, 28 июня 2024Мир

Байден назвал угрозу для Белоруссии

Байден заявил, что Россия после победы на Украине будет угрожать Белоруссии

Фото: Brian Snyder / Reuters

Россия после победы на Украине начнет угрожать Белоруссии. С таким заявлением в ходе предвыборных дебатов на телеканале CNN выступил действующий президент США Джо Байден.

По его мнению, Москва не остановится, завершив спецоперацию на Украине. «Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что происходит с Белоруссией? Как вы думаете, что произойдет со странами НАТО?», — задался вопросом глава Белого дома.

Байден также порассуждал, будто президент России Владимир Путин намерен «восстановить то, что было частью советской империи».

В свою очередь оппонент Байдена, экс-президент Джо Трамп согласился с мнением, что Киев проигрывает в конфликте с Россией. Он утверждает, что российские войска способны занять всю территорию Украины.

Ранее Байден помечтал о повышении налогов для американских миллиардеров и оскорбительно высказался в адрес российского лидера. По его задумке, на вырученные средства можно обеспечить помощь Украине на борьбу «с этим мясником Путиным».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стрелков нашелся в «Красной утке». Экс-министра ДНР этапировали в колонию для бывших полицейских и чиновников

      Танкисты назвали преимущества Т-80

      В России предложили ввести консультацию семейного психолога супругам на грани развода

      Трамп сравнил Байдена с плохим и слабым палестинцем

      Байден назвал угрозу для Белоруссии

      В СК объяснили слова Бастрыкина о Государственной дуре

      Байдена призвали отказаться от участия в выборах после дебатов

      В Евросоюзе утвердили кандидатов на высшие должности в ЕС

      Парень решил посмотреть порно вместе с девушкой и столкнулся с ее внезапной реакцией

      В Приморье рассказали о масштабе паводков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше