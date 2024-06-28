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05:44, 28 июня 2024Мир

Трамп заявил о проигрыше Украины в конфликте с Россией

Трамп заявил, что Киев проигрывает в конфликте и Россия может занять всю Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Brian Snyder / Reuters

Киев проигрывает в конфликте с Россией. Об этом в ходе предвыборных дебатов на телеканале CNN заявил бывший президент США Дональд Трамп.

По его утверждению, российские войска способны занять всю территорию Украины. Он также повторил свой тезис, что при его руководстве Москва никогда не решилась бы на начало специальной военной операции (СВО).

В свою очередь оппонент Трампа, действующий президент США Джо Байден выразил уверенность, что после Украины Россия начнет угрожать Белоруссии и странам НАТО «Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он [Владимир Путин] возьмет Украину?» — задался он вопросом.

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      Марина Совина
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