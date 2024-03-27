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02:58, 27 марта 2024Мир

Байден позволил себе оскорбить Путина

Байден назвал Путина мясником

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в отношении российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления в штате Северная Каролина, глава Белого дома помечтал о повышении налогов для американских миллиардеров. По его задумке, на вырученные средства можно обеспечить помощь Украине на борьбу «с этим мясником Путиным».

22 февраля Байден высказался о Путине на закрытом мероприятии для доноров в рамках сбора денег для своей предвыборной кампании. Американский лидер употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»). Путин, реагируя на это, предположил, что поводом для таких резких высказываний стали слова о более предпочтительном для Москвы главе Белого дома — а именно, Байдене.

В марте 2022 года Байден также оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Позже советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил оскорбления эмоциями.

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      Марина Совина
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