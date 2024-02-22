«Судя по тому, что он сказал, я абсолютно прав». Путин ответил на оскорбления Байдена

Путин назвал оскорбление Байдена в свой адрес адекватной реакцией на его слова

Президент России Владимир Путин ответил на резкие высказывания американского лидера Джо Байдена в свой адрес. По мнению главы государства, такая реакция со стороны Байдена только доказывает его правоту и является адекватной.

Байден высказался о Путине на закрытом мероприятии для доноров в рамках сбора денег для своей предвыборной кампании. Американский лидер употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).

Путин, реагируя на это, предположил, что поводом для таких резких высказываний стали слова о более предпочтительном для Москвы главе Белого дома — а именно, Байдене.

Судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны... Он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог» Владимир Путин президент России

Президент вспомнил, как говорил, что для России в качестве президента Соединенных Штатов предпочтительнее Байден, нежели бывший глава государства Дональд Трамп. «Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить: Байден», — заключил Путин.

Фото: Leah Millis / Reuters

В России слова Байдена о Путине назвали хамскими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления являются огромным позором для самих Соединенных Штатов. «Хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина», — высказался он. Представителя Кремля добавил, что Байден в угоду внутриполитическим интересам своей страны разыгрывает образ «голливудского ковбоя».

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова пояснила, что оскорбление со стороны Байдена связано с его работой на американскую аудиторию в преддверии выборов. При этом, по ее мнению, одному из мировых политиков не стоит так отзываться о другом.

Байден и раньше оскорблял Путина

В 2023 году американский президент назвал Путина диктатором. В своем выступлении на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке Байден сказал, что «не встанет на одну сторону с такими диктаторами, как Путин». При этом российский лидер уже отвечал на подобные слова поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется».

В марте 2022 года Байден также оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Позже советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил оскорбления эмоциями.