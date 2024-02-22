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11:48, 22 февраля 2024Мир

В Кремле высказывания Байдена о Путине назвали хамскими

Песков: оскорбляя Путина, Байден разыгрывает образ голливудского ковбоя
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина являются хамскими. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что подобные заявления являются огромным позором для самих Соединенных Штатов. «Хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина», — отметил он.

По словам представителя Кремля, Байден в угоду внутриполитическим интересам своей страны разыгрывает образ «голливудского ковбоя».

Ранее Байден оскорбил Путина на закрытом мероприятии для доноров в рамках сбора денег для своей предвыборной кампании. Уточняется, что американский лидер употребил в адрес своего российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).

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      Дарья Балацкая
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