Байден по-хамски высказался о Путине. Что сказал президент США?

Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался о Путине

Президент США Джо Байден снова по-хамски высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина. Его слова приводит журналистский пул Белого дома.

На закрытом мероприятии в Сан-Франциско, выступая перед донорами в рамках сбора денег для предвыборной кампании, Байден оскорбил российского лидера, в частности, назвав его «сумасшедшим».

Байден обвинил Путина в ядерной угрозе

Отмечается, что президент США употребил в отношении Путина фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»). Об этом он сказал в контексте гипотетической ядерной угрозы. «У нас есть такие сумасшедшие сукины сыны, как Путин и другие, и нам всегда приходится беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — заявил Байден.

Джо Байден и Нэнси Пелоси в Сан-Франциско . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Это уже не первый раз, когда Байден оскорбляет российского президента. До этого он называл Путина «диктатором», «смертоносным диктатором», «бандитом», а также «мясником» и «военным преступником».

В ответ на оскорбления Байдена Путин желал ему здоровья

Владимир Путин ранее отреагировал на высказывания американского президента.

Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья Владимир Путин президент России

Также он ответил на слова Байдена поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется». «И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл психологический очень глубокий в этом: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы», — пояснил президент.

Президент России Владимир Путин . Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Оскорбления в адрес Путина прокомментировал и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В своем заявлении он отметил, что Москва соблюдает правила приличия и не говорит о том, что у некоторых людей есть явные признаки деменции и они находятся на пути к старческому маразму. Также он подчеркнул, судя по всему, имея в виду проблемы самого Байдена, что «никто не вспоминает дедушек, которые падают на трапах самолета», забывают дорогу к офису и идут «куда-то в кусты». «Это вопрос культуры и воспитания», — заключил Медведев.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания Байдена «очень плохие» и говорят о том, что он «однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной».