В России отреагировали на оскорбление Байдена в адрес Путина

Депутат Журова назвала оскорбление Байдена в адрес Путина предвыборной работой

Оскорбление президентом США Джо Байденом российского лидера Владимира Путина связано с его работой на американскую аудиторию в преддверии выборов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на слова политика.

«У нас Владимир Владимирович [Путин] культурный человек, он вряд ли будет называть кого-то сумасшедшим, а они себе такие вещи позволяют. Я считаю, даже если предвыборная кампания, не стоит одному из мировых политиков отзываться о другом так. Я считаю, что давать такие оценки политики не имеют права», — сказала депутат.

Работает на свою аудиторию, поддерживает эту тенденцию. Тут делать что-либо, наверное, сложно, учить его, как надо себя вести, невозможно. Надеюсь, что другие кандидаты так говорить не будут, поэтому у них может быть преимущество на выборах Светлана Журова депутат Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Джо Байдена хамскими. Он считает обсценную лексику главы государства в адрес зарубежных коллег позором для самих США. Представитель Кремля добавил, что это не может каким-либо образом уязвить Владимира Путина.

Во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско Джо Байден негативно отозвался о российском лидере. «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — заявил он.

