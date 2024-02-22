Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 22 февраля 2024Россия

В России отреагировали на оскорбление Байдена в адрес Путина

Депутат Журова назвала оскорбление Байдена в адрес Путина предвыборной работой

Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Оскорбление президентом США Джо Байденом российского лидера Владимира Путина связано с его работой на американскую аудиторию в преддверии выборов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на слова политика.

«У нас Владимир Владимирович [Путин] культурный человек, он вряд ли будет называть кого-то сумасшедшим, а они себе такие вещи позволяют. Я считаю, даже если предвыборная кампания, не стоит одному из мировых политиков отзываться о другом так. Я считаю, что давать такие оценки политики не имеют права», — сказала депутат.

Работает на свою аудиторию, поддерживает эту тенденцию. Тут делать что-либо, наверное, сложно, учить его, как надо себя вести, невозможно. Надеюсь, что другие кандидаты так говорить не будут, поэтому у них может быть преимущество на выборах

Светлана Журовадепутат Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Джо Байдена хамскими. Он считает обсценную лексику главы государства в адрес зарубежных коллег позором для самих США. Представитель Кремля добавил, что это не может каким-либо образом уязвить Владимира Путина.

Во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско Джо Байден негативно отозвался о российском лидере. «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Одесса, возвращайся домой». Медведев назвал Одессу русским городом

      Немецкий генерал заявил о преимуществе России на Украине

      Минобороны заявило о взятии под контроль донецкого села Победа

      Зеленский признал отсутствие плана Б на случай отказа США от помощи Украине

      Российские авиакомпании запустили распродажи к 23 февраля

      Медведев назвал мерзавцами известных релокантов

      Диетолог развеял несколько популярных мифов о похудении

      На Солнце произошли две сильнейшие вспышки

      На двухсторонней встрече Путина и Минниханова появился еще один человек

      Блогерша назвала главные тренды в весенней одежде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше