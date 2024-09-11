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06:13, 11 сентября 2024Мир

Трамп оценил дебаты с Харрис

Трамп назвал теледебаты с Харрис лучшими за всю его политическую карьеру

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп и кандидат на пост главы государства оценил прошедшие теледебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Его комментарий опубликован в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что они стали лучшими за всю его политическую карьеру. «Особенно потому, что в них участвовали трое против одного!» — написал он.

По утверждению политика, другие люди сочли его выступление на дебатах «большой победой». Подробности он не уточнил.

Переговоры о проведении дебатов между Трампом и Харрис сопровождались рядом сложностей. Экс-президент допускал отказ от дебатов с Харрис на телеканале ABC News из-за публикации там фейковых новостей.

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      Марина Совина
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