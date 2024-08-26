Трамп допустил отказ от дебатов с Харрис на канале ABC

Трамп допустил отказ от дебатов с Харрис 10 сентября на канале ABC

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп допустил отказ от назначенных на 10 сентября дебатов на канале ABC с вице-президентом США Камалой Харрис, баллотирующейся от Демократической партии. Об этом сообщает Washington Post.

Экс-президент заявил, что он посмотрел «нелепое и предвзятое» интервью сенатора Тома Коттона журналисту канала АВС Джонатану Карлу. Выступление сенатора Трамп назвал великолепным, однако телеканал, по его словам, транслирует «фейковые новости».

«И я спрашиваю, зачем мне участвовать в дебатах против Камалы Харрис на этом канале?» — отметил кандидат в президенты.

Ранее Трамп отверг призывы членов Республиканской партии смягчить личные нападки на Харрис в ходе своих выступлений.