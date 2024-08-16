Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:49, 16 августа 2024Мир

Трамп заявил о личном праве оскорблять Харрис

Трамп заявил о праве оскорблять Харрис, поскольку очень зол на нее

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп отверг призывы членов Республиканской партии смягчить личные нападки на своего оппонента Камалу Харрис во время своих выступлений. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Я не испытываю к Харрис большого уважения. Я сомневаюсь в ее достаточном уровне интеллекта, и я думаю, что она будет ужасным президентом», — заявил политик.

Таким образом Трамп прокомментировал призывы высокопоставленных республиканцев смягчить свою риторику в отношении Харрис. Он добавил, что он «очень зол» на нее и «имеет право на личные нападки».

Ранее Трамп объяснил отказ Харрис участвовать в дебатах в выбранную им дату ее низким IQ.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Я озадачен и обеспокоен». В поместье ведущего Первого канала прошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

      ФСБ задержала россиянина за оставленный год назад комментарий в Telegram

      Медведь забрался в палатку и набросился на трехлетнюю девочку

      Парламент Таиланда выбрал самого молодого премьера в истории страны

      71-летнего россиянина затянуло в открытый затвор водохранилища

      Запрет на маленькие квартиры в Москве объяснили

      Глюкоза отказалась лечиться в рехабе

      Депутат Рады призвала эвакуироваться жителей Покровска

      Пробки перед Крымским мостом превысили три часа с обеих сторон

      В США назвали ухудшающее положение ВСУ последствие атаки на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше