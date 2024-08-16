Трамп заявил о личном праве оскорблять Харрис

Трамп заявил о праве оскорблять Харрис, поскольку очень зол на нее

Экс-президент США Дональд Трамп отверг призывы членов Республиканской партии смягчить личные нападки на своего оппонента Камалу Харрис во время своих выступлений. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Я не испытываю к Харрис большого уважения. Я сомневаюсь в ее достаточном уровне интеллекта, и я думаю, что она будет ужасным президентом», — заявил политик.

Таким образом Трамп прокомментировал призывы высокопоставленных республиканцев смягчить свою риторику в отношении Харрис. Он добавил, что он «очень зол» на нее и «имеет право на личные нападки».

Ранее Трамп объяснил отказ Харрис участвовать в дебатах в выбранную им дату ее низким IQ.