Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина

Харрис: Трамп хочет бросить Украину ради дружбы и благосклонности Путина

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп хочет бросить Украину и отказаться от оказания ей помощи ради дружбы с президентом России Владимиром Путиным. С соответствующим обвинением на дебатах выступила кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис.

«Я считаю, что причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, заключается в том, что он просто откажется от нее», — сказала она.

По ее словам, Трамп намерен отказаться от помощи Украине, чтобы получить «дружбу и благосклонность» Путина. Харрис также опровергла слова республиканца о том, что она встречалась с российским президентом за три дня до начала спецоперации (СВО).

Ранее Дональд Трамп рассказал о своей позиции по конфликту на Украине. Отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Украине, он сказал, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней, добавив, что это не противоречит интересам США.