Харрис обратилась с неожиданным советом к зрителям дебатов

Харрис посоветовала посетить митинг Трампа, назвав его «интересным зрелищем»

Вице-президент США Камала Харрис посоветовала гражданам посетить предвыборный митинг своего оппонента Дональда Трампа. Об этом она заявила в ходе теледебатов, их трансляцию ведет телеканал ABC News.

Она назвала выступления бывшего президента «интересным зрелищем». Так, по словам Харрис, во время митингов Трамп, в частности, говорит о «ветряных мельницах, которые вызывают рак». Она также отметила, что большинство людей уходят до окончания из-за скуки и усталости.

«Единственное, о чем вы не услышите, — это вы. Вы не услышите, как он говорит о ваших потребностях, ваших мечтах и ​​ваших желаниях», — сказала Харрис. Она подчеркнула, что американцы заслуживают президента, который ставит в приоритет их интересы, добавив, что именно так она и намерена поступать в случае победы на выборах.

Ранее Харрис обвинила Трампа в нанесении самого серьезного удара по демократии со времен Гражданской войны в XIX веке.