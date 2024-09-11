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05:23, 11 сентября 2024Мир

Модераторам теледебатов пришлось проверять достоверность заявлений Трампа

Модераторы теледебатов указали Трампу на несоответствие его заявлений фактам

Фото: Brian Snyder / Reuters

Модераторы теледебатов кандидатов на пост президента США несколько раз проверяли факты, озвученные политиком Дональдом Трампом. Трансляцию ведет телеканал ABC News.

В частности, Трамп заявил, что демократическая партия якобы поддерживает «аборты после рождения». В ответ на это Линси Дэвис указал на несоответствие данного заявления фактическому положению дел. По его словам, в США нет штата, в котором было бы законно убивать ребенка после его рождения.

Кроме того, во время дебатов Трамп заявил, что уровень преступности резко возрос при президенте Джо Байдене и вице-президенте Камале Харрисе. Однако модератор Дэвид Мьюир возразил, что ФБР в своих отчетах «утверждает, что общая преступность с применением насилия в этой стране на самом деле снижается».

Ранее сообщалось, что решение экс-президента США Дональда Трампа отказаться от запрета абортов во всей стране разозлило часть христианских консерваторов, являющихся частью его ядерного электората.

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      Марина Совина
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