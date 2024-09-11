Модераторам теледебатов пришлось проверять достоверность заявлений Трампа

Модераторы теледебатов указали Трампу на несоответствие его заявлений фактам

Модераторы теледебатов кандидатов на пост президента США несколько раз проверяли факты, озвученные политиком Дональдом Трампом. Трансляцию ведет телеканал ABC News.

В частности, Трамп заявил, что демократическая партия якобы поддерживает «аборты после рождения». В ответ на это Линси Дэвис указал на несоответствие данного заявления фактическому положению дел. По его словам, в США нет штата, в котором было бы законно убивать ребенка после его рождения.

Кроме того, во время дебатов Трамп заявил, что уровень преступности резко возрос при президенте Джо Байдене и вице-президенте Камале Харрисе. Однако модератор Дэвид Мьюир возразил, что ФБР в своих отчетах «утверждает, что общая преступность с применением насилия в этой стране на самом деле снижается».

Ранее сообщалось, что решение экс-президента США Дональда Трампа отказаться от запрета абортов во всей стране разозлило часть христианских консерваторов, являющихся частью его ядерного электората.