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10:17, 13 сентября 2024Мир

В США оценили влияние Тейлор Свифт на поддержку рейтингов демократки Харрис

NYT: более 400 тысяч фанатов Свифт посетили сайт для регистрации на выборах США
Тейлор Свифт

Тейлор Свифт. Фото: Andrew Kelly / Reuters

По опубликованной в аккаунте американской певицы Тейлор Свифт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ссылке, ведущей на сайт для регистрации на президентских выборах в США, перешли и посетили сайт более 400 тысяч фанатов артистки, что намного превышает среднесуточный показатель сайта — 30 тысяч посещений в начале сентября. Влияние Свифт на ход предвыборной кампании оценили обозреватели New York Times (NYT).

При этом отмечается, что, несмотря на большие цифры метрик, специалистам невозможно определить наверняка — были ли посетители новыми избирателями, привели ли эти визиты к фактическим регистрациям и кого из кандидатов выберут молодые избиратели.

«Молодые избиратели, как правило, гораздо менее склонны голосовать, чем избиратели старшего возраста. Если бы на выборах поддержка Свифт убедила хотя бы небольшую часть потенциальных избирателей, поддерживающих демократов, зарегистрироваться и проголосовать, это могло бы иметь значение», — говорится в публикации.

Ранее американская поп-исполнительница публично поддержала Камалу Харрис после предвыборных дебатов с ее оппонентом Дональдом Трампом. «Я не был поклонником Тейлор Свифт (...) Насколько мне известно, она всегда поддерживала демократов, и, скорее всего, за это ей придется заплатить свою цену в сфере музыкального бизнеса», — отреагировал на это Трамп.

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      Виктория Кондратьева
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