Baza: В Москве деревья из-за снега упали на автомобили

В Москве и Подмосковье из-за снега деревья упали на автомобили, сообщает Telegram-канал Baza.

«Точное количество неизвестно — сотрудники оперативных служб буквально сбиваются со счёта во время подсчета заявок», — говорится в публикации. Помимо этого, несколько деревьев упали на железнодорожные пути, после чего на одном из направлений нарушился график электричек.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупредил, что Москву в ночь на 2 мая ждет ливень с мокрым снегом. По его словам, в результате влажного снегопада в столице видимость ухудшится до 600-1000 метров, за сутки выпадет до 19-24 миллиметров осадков, температура воздуха понизится до 0-3 градусов Цельсия.