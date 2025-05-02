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07:00, 2 мая 2025Россия

В Москве деревья из-за снега упали на автомобили

Baza: В Москве деревья из-за снега упали на автомобили
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве и Подмосковье из-за снега деревья упали на автомобили, сообщает Telegram-канал Baza.

«Точное количество неизвестно — сотрудники оперативных служб буквально сбиваются со счёта во время подсчета заявок», — говорится в публикации. Помимо этого, несколько деревьев упали на железнодорожные пути, после чего на одном из направлений нарушился график электричек.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупредил, что Москву в ночь на 2 мая ждет ливень с мокрым снегом. По его словам, в результате влажного снегопада в столице видимость ухудшится до 600-1000 метров, за сутки выпадет до 19-24 миллиметров осадков, температура воздуха понизится до 0-3 градусов Цельсия.

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