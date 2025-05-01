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13:39, 1 мая 2025Экономика

Москвичам предрекли ливень с мокрым снегом в ночь на 2 мая

Метеоролог Тишковец: Москву в ночь на 2 мая ждет ливень с мокрым снегом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Москву в ночь на 2 мая ждет ливень с мокрым снегом, предрек в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, в результате влажного снегопада в столице РФ видимость ухудшится до 600-1000 метров, за сутки выпадет до 19-24 миллиметров осадков, температура воздуха понизится до 0-3 градусой Цельсия.

Тишковец пишет, что снежный покров может появиться в Талдоме, Дмитрове, Сергиевом Посаде и Волоколамске. Не исключено, что снежный слой толщиной до 1-2 сантиметра утром 2 мая можно будет заметить и в Москве.

Ранее климатолог Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил, что предстоящим летом на Москву обрушатся ураганы и грозы.

В апреле руководитель лаборатории оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что в майские праздники в Москве и Санкт-Петербурге пройдут дожди.

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