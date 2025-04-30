Россиянам рассказали о погоде в Москве и Петербурге на майские праздники

Синоптик Паршина: В майские праздники в Москве и Петербурге пройдут дожди

В майские праздники в Москве и Санкт-Петербурге пройдут дожди. О погоде в первые дни последнего месяца весны россиянам рассказала руководитель лаборатории оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, пишет NEWS.ru.

В столице май начнется с облачной с прояснениями погоды. Днем 1 мая пройдет сильный дождь, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 10 градусов Цельсия. В ночь на 2 мая может выпасть мокрый снег, предупредила синоптик. Заметно потеплеет 3 мая — столбики термометров днем покажут плюс 12-17 градусов Цельсия. Аналогичная погода ожидается и 4 мая, добавила Паршина.

В Петербурге в ночь на 1 мая ожидаются мокрый снег и дождь. Днем будет переменная облачность без осадков, воздух прогреется до плюс 11 градусов. 2 мая тоже не будет существенных осадков, но станет чуть теплее — от 11 до 16 градусов выше нуля. Ночь на 3 мая окажется теплой (плюс 8 градусов), а вот дневные температуры не превысят плюс 12 градусов. Завершатся первые майские праздники небольшими дождями и температурой плюс 10 градусов, заключила Паршина.

Ранее в МЧС предупредили жителей Москвы о дожде с порывами ветра до 16 метров в секунду в четверг, 1 мая. Непогода ожидается с 6:00 до конца суток.