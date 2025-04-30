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14:47, 30 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили о дожде с ветром

МЧС: В столице ожидается дождь и сильные порывы ветра
Мария Черкасова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве в четверг, 1 мая, ожидается дождь с порывами ветра до 16 метров в секунду. Об этом МЧС Москвы сообщили в Telegram-канале со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Непогода ожидается с 6:00 до конца суток 1 мая. Дождь пройдет местами сильный, в дневные часы в отдельных районах ожидается гроза.

В МЧС призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Москвичей призвали не оставлять детей без присмотра и соблюдать осторожность на улице.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первые пять-семь дней мая погоды выше климатической нормы в Москве не будет. При этом температура будет постепенно повышаться: в субботу и воскресенье, 3 и 4 мая, она уже окажется на два градуса ниже нормы.

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