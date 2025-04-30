Метеоролог раскрыл подробности о погоде в начале мая

Метеоролог Вильфанд: Первую неделю мая в Москве погоды выше нормы не будет

Первые пять-семь дней мая погоды выше климатической нормы в Москве не будет. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Постепенно температура будет повышаться. В субботу и воскресенье [3 и 4 мая] она уже будет на 2 градуса ниже нормы. (…) Первая пятидневка, первые семь дней [мая], ждать температуры высокой, какой она была, не стоит. Модели показывают, что не будет жаркой погоды», — сказал Вильфанд.

В четверг, 1 мая, температура воздуха в Москве будет заметно ниже нормы, уточнил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщал о том, что погода на майских праздниках в Москве и Подмосковье будет малооблачной и достаточно теплой. Так, с 3 мая начнется прохладная погода, дневные температуры составят 9-14 градусов, ночные — 1-6.