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12:53, 1 мая 2025Экономика

Москве пообещали летние ураганы и грозы

Климатолог Терешонок: Летом на Москву обрушатся ураганы и грозы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Летом на Москву обрушатся ураганы и грозы, обещает климатолог Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Количество опасных явлений растет из-за изменения климата, особенно они наблюдаются в июле. В июле у нас чаще всего бывают ураганы, грозы и ливни, и этот год для Москвы не исключение», — заверил специалист.

В апреле руководитель лаборатории оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что в майские праздники в Москве и Санкт-Петербурге пройдут дожди.

В феврале научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нынешний год может войти в пятерку или тройку самых жарких на планете, но не установит рекорд.

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