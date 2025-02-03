В Гидрометцентре рассказали о температурных прогнозах на 2025 год

Синоптик Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких

Нынешний год может войти в пятерку или тройку самых жарких на планете, но не установит рекорд. С прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

Ранее синоптик рассказал, что на Земле наступило природное явление Ла-Нинья — это холодный аналог Эль-Ниньо, влияющий на погоду почти на всей планете. По прогнозам, явление продлится в феврале и даже в марте. И где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу, добавил синоптик.

«Несколько прогнозов были таковы, что 2025 год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции», — подчеркнул Вильфанд.

В свою очередь, климатолог Николай Терешонок предположил, что аномальное тепло в январе может быть связано с аварией на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также из-за Эль-Ниньо.

