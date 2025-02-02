Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:26, 2 февраля 2025Экономика

В России сообщили о наступлении холодного аналога Эль-Ниньо

Синоптик Вильфанд: Наступил холодный аналог Эль-Ниньо, он продлится до апреля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

На Земле наступило природное явление Ла-Нинья — холодный аналог Эль-Ниньо, влияющий на погоду почти на всей планете. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу», — сказал он.

По словам синоптика, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана явление будет не очень продолжительным. Он отметил, что возвращение Эль-Ниньо и потепление воды в океане в 2025 году не прогнозируется, хотя такой сценарий не исключен.

Ранее климатолог Николай Терешонок сообщил, что аномальное тепло в январе может быть связано с аварией на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также из-за Эль-Ниньо. Он отметил, что теплая погода стала сюрпризом в том числе для синоптиков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию школы-интерната в Судже. Там могли находиться пленные мирные жители

      Маск получил доступ к платежной системе США

      Украинский пленный два года скрывался от военкомов и попался на нарушении ПДД

      В Харькове после удара беспилотника начался мощный пожар

      Мексика решила ответить Трампу на пошлины

      В России сообщили о наступлении холодного аналога Эль-Ниньо

      Украинская пенсионерка возмутилась магазинами «в честь московского крейсера»

      На Западе сделали заявление об Украине

      Власти США предложили уволиться тушившим леса в Калифорнии пожарным

      В Калужской области прошли похороны двух убитых лесничих

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше