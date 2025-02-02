В России сообщили о наступлении холодного аналога Эль-Ниньо

Синоптик Вильфанд: Наступил холодный аналог Эль-Ниньо, он продлится до апреля

На Земле наступило природное явление Ла-Нинья — холодный аналог Эль-Ниньо, влияющий на погоду почти на всей планете. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу», — сказал он.

По словам синоптика, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана явление будет не очень продолжительным. Он отметил, что возвращение Эль-Ниньо и потепление воды в океане в 2025 году не прогнозируется, хотя такой сценарий не исключен.

Ранее климатолог Николай Терешонок сообщил, что аномальное тепло в январе может быть связано с аварией на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также из-за Эль-Ниньо. Он отметил, что теплая погода стала сюрпризом в том числе для синоптиков.