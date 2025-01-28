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09:20, 28 января 2025Экономика

Аномально теплый январь объяснили аварией на «Северных потоках»

Климатолог Терешонок связал аномально теплый январь с подрывом Nord Stream
Александра Качан (Редактор)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Аномальное тепло в январе может быть связано с аварией на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», произошедшей в 2022 году. Об этом заявил климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок в беседе с Агентством городским новостей «Москва».

Он отметил, что теплая погода стала сюрпризом в том числе для синоптиков. «Никто не смог спрогнозировать такое аномальное тепло в январе — и что он станет самым жарким в этом году», — заявил Терешонок.

По его словам, аномалия обусловлена несколькими факторами. В частности это феномен Эль-Ниньо и ситуация с «Северными потоками». «Газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация. Некоторые ученые пишут, что этого количества мало. Но это неправда. Я пытаюсь донести, что этого достаточно, поэтому надо искать виновных», — объяснил климатолог.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал рекордно аномальную неделю в России. По его словам, во многих городах температура воздуха значительно превысит климатическую норму.

ЖЗЛ
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