Аномально теплый январь объяснили аварией на «Северных потоках»

Климатолог Терешонок связал аномально теплый январь с подрывом Nord Stream

Аномальное тепло в январе может быть связано с аварией на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», произошедшей в 2022 году. Об этом заявил климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок в беседе с Агентством городским новостей «Москва».

Он отметил, что теплая погода стала сюрпризом в том числе для синоптиков. «Никто не смог спрогнозировать такое аномальное тепло в январе — и что он станет самым жарким в этом году», — заявил Терешонок.

По его словам, аномалия обусловлена несколькими факторами. В частности это феномен Эль-Ниньо и ситуация с «Северными потоками». «Газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация. Некоторые ученые пишут, что этого количества мало. Но это неправда. Я пытаюсь донести, что этого достаточно, поэтому надо искать виновных», — объяснил климатолог.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал рекордно аномальную неделю в России. По его словам, во многих городах температура воздуха значительно превысит климатическую норму.