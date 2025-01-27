Россиян предупредили о рекордно аномальной неделе

Синоптик Вильфанд: Погода на предстоящей неделе будет рекордно аномальной

Погода на предстоящей неделе в России будет аномальной — во многих городах температура воздуха будет сильно превышать климатическую норму. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

«Грядущая неделя будет рекордно аномальной. Накануне были побиты несколько рекордов в Великом Новгороде, Смоленске, в европейской части России в принципе. Сегодня в огромном количестве городов России температуры будут рекордно превышены», — отметил синоптик. По словам метеоролога, такая погода вызвана перемещением ветра с юга.

В феврале температура воздуха опустится до двухзначных отрицательных значений, спрогнозировал метеоролог. Однако большого количества снега ожидать не стоит. Так, в выходные (1 и 2 февраля) прогнозируются 0 — минус 2 градуса Цельсия, со следующей недели температура воздуха опустится до минус 5-7 градусов ночью и минус 2-3 градусов днем. Затем столбики термометров опустятся до минус 10-13 градусов, хотя в целом температура все равно будет превышать норму.

В Москве уже полностью сошел снежный покров, в области тоже сугробы почти не наблюдаются. Единственным бастионом зимы осталось Тушино — там высота снега достигает трех сантиметров.