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15:20, 27 января 2025Экономика

Снежный покров полностью исчез в Москве

Синоптик Тишковец: Снежный покров растаял в Москве и области
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Снежный покров полностью исчез в Москве и области. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Снежный покров в Подмосковье растаял везде. В Москве тоже ноль сантиметров. Единственный бастион зимы сохранился в Тушино — три сантиметра», — уточнил синоптик.

Ранее метеоролог сообщил, что 27 января погода в столице побила вековой температурный рекорд. Термометры на опорной столичной метеостанции ВДНХ к шести часам утра зафиксировали температуру воздуха плюс 3,5 градуса Цельсия. В 1914 году воздух прогревался всего до трех градусов выше нуля.

Однако Тишковец предупредил, что в течение дня температура воздуха может вырасти до плюс шести градусов Цельсия. Такая погода более характерна для апреля, отметил синоптик и допустил, что этот день дал старт серии ежедневных температурных максимумов.

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