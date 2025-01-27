Синоптик Тишковец: Снежный покров растаял в Москве и области

Снежный покров полностью исчез в Москве и области. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Снежный покров в Подмосковье растаял везде. В Москве тоже ноль сантиметров. Единственный бастион зимы сохранился в Тушино — три сантиметра», — уточнил синоптик.

Ранее метеоролог сообщил, что 27 января погода в столице побила вековой температурный рекорд. Термометры на опорной столичной метеостанции ВДНХ к шести часам утра зафиксировали температуру воздуха плюс 3,5 градуса Цельсия. В 1914 году воздух прогревался всего до трех градусов выше нуля.

Однако Тишковец предупредил, что в течение дня температура воздуха может вырасти до плюс шести градусов Цельсия. Такая погода более характерна для апреля, отметил синоптик и допустил, что этот день дал старт серии ежедневных температурных максимумов.